“Premonición” de senador Bernie Sanders se viraliza en medio de la incertidumbre por conteo de votos en EE.UU

En medio de la incertidumbre por el conteo de votos y los resultados de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, en las redes sociales se viralizó una “premonición” del ex candidato y senador demócrata Bernie Sanders.

El político fue invitado el 23 de octubre al programa “The Tonight Show with Jimmy Fallon” de NBC donde expresó su temor sobre los sufragios y con extremo detalle enumeró los acontecimientos que están ocurriendo o han sucedido en los últimos días.

“Mi opinión es que cada voto debe ser contado. Por razones que no tengo tiempo de abordar esta noche, sospecho que tendremos una situación en estados como Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, donde se recibirán grandes cantidades de votos por correo“, sostuvo.

“A diferencia de estados como Florida o Vermont, ellos no son capaces, por malas razones, de empezar a procesar esas papeletas hasta el día de las elecciones, cuando los centros cierren. Eso significa que tendrás estados lidiando con quizás millones de votos por correo. He aquí mi preocupación: lo que muestran las encuestas y lo que los estudios han mostrado es que, por la razón que sea, es más probable que los demócratas utilicen el voto por correo. Es más probable que los republicanos vayan a las urnas el día de las elecciones”, complementó la ex carta a la Casa Blanca, quien de alguna forma intuyó en las quejas del presidente y opción republicana Donald Trump.

“Y aquí está el temor -y espero que todos lo escuchen-, bien podría ser que a las 10 de la noche del día de las elecciones Trump esté ganando en Michigan, en Pennsylvania, en Wisconsin, y aparezca en televisión y diga: ‘Gracias estadounidenses por reelegirme. Se acabó, que tengan un buen día’. Pero, al día siguiente, todos esos votos por correo comiencen a ser contados y resulte que Biden ganó esos estados. Y en ese momento Trump diga: ‘¿Vieron? Les dije que todo era fraudulento. Les dije que esos votos por correo estaban manipulados. Y no vamos a dejar el cargo’“, expresó Biden.