Medios estadounidenses interrumpieron declaración de Trump para desmentirlo: “Mentira tras mentira”

Nadie quedó indiferente a las polémicas declaraciones que entregó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el pasado jueves, luego de que acusara que en las elecciones presidenciales, donde está compitiendo con Joe Biden, existe un grave fraude electoral.

En ese sentido y mientras el mandatario estaba realizando su discurso, los medios estadounidenses, CNN, Fox News y MSNBC, interrumpieron al magnate para corroborar las cifras que él estaba acusando y, posterior a eso realizaron sus descargos.

El presentador de CNN, Jake Tapper, comentó en plena transmisión que “esta es una noche triste para los Estados Unidos, escuchar a su presidente decir eso. Acusar falsamente a la gente de intentar robarse las elecciones, tratar de atacar la democracia con su fiesta de falsedades, esto es mentira tras mentira”.

“What a sad night for the United States of America to hear their President say that,” @jaketapper says on CNN. “To falsely accuse people of trying to steal the election, to try to attack democracy that way with his feast of falsehoods. Lie after lie after lie.” pic.twitter.com/okO58zshjR

Por su parte la MSNBC, Thomas Roberts, aseguró que “estamos nuevamente en la posición inusual de no solo interrumpir al presidente de los Estados Unidos, sino que de corregir al presidente de los Estados Unidos”.

MSNBC immediately cuts off Trump when he moves to undermine the integrity of US election system.

“Here we are again in the unusual position of not only interrupting the President of the United States but correcting the President of the United States…” pic.twitter.com/IwVshBmosK

— Oliver Darcy (@oliverdarcy) November 5, 2020