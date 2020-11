Trump insiste en la postura del fraude con incendiario tuit: “La Corte Suprema debería decidir”

Durante la madrugada de este viernes el presidente y candidato republicano Donald Trump insistió en la postura del fraude electoral respecto a los comicios de Estados Unidos.

“Gano fácilmente la presidencia de Estados Unidos con los votos legales. A los observadores no se les permitió, de ninguna manera o forma, hacer su trabajo y, por lo tanto, los votos aceptados durante este periodo deben determinarse como votos ilegales“, sostuvo a través de su cuenta de Twitter.

“La Corte Suprema debería decidir“, complementó el líder norteamericano, quien volvió a ser “víctima” de las restricciones de la red social, cuestión que ya viene siendo constante desde el domingo.

“Alguna parte o todo el contenido compartido en este tuit ha sido objetado y puede ser engañoso respecto de cómo participar en una elección u otro proceso cívico”, expresó la plataforma del “pajarito azul”.

I easily WIN the Presidency of the United States with LEGAL VOTES CAST. The OBSERVERS were not allowed, in any way, shape, or form, to do their job and therefore, votes accepted during this period must be determined to be ILLEGAL VOTES. U.S. Supreme Court should decide!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 6, 2020