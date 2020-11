Biden a un paso de vencer a Trump envía mensaje de calma y unidad a los estadounidenses

Hasta la madrugada del sábado la tendencia en las elecciones de Estados Unidos se ha mantenido, donde el candidato demócrata Joe Biden roza el triunfo frente al actual presidente, Donald Trump, con menos posibilidades de salir reelecto.

Biden mantiene 264 delegados (aunque algunos medios cuestionan los 11 de Arizona) frente a los 214 de Trump. Ambos necesitan un mínimo de 270 delegados en el Colegio Electoral para ganar las elecciones.

“Sé que las tensiones pueden ser altas después de una elección difícil como la que acabamos de tener. Pero debemos mantener la calma. Paciencia. Y dejemos que el proceso funcione mientras contamos todos los votos”, dijo Biden en Twitter.

“Tenemos que recordar que el propósito de nuestra política no es una guerra totalmente implacable”, continuó.

“Podemos ser oponentes, pero no enemigos. Somos americanos”, cerró en la red social.

We may be opponents — but we are not enemies.

We are Americans.

— Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020