Joe Biden, presidente electo de EE.UU.: “Seré un presidente para todos los estadounidenses, ya sea que votaran por mí o no”

El presidente electo de Estados Unidos Joe Biden envió un mensaje de agradecimiento al pueblo estadounidense a través de Twitter este sábado.

“América, me siento honrado de que me hayan elegido para dirigir nuestro gran país. El trabajo que tenemos por delante será arduo, pero les prometo esto: seré un presidente para todos los estadounidenses, ya sea que votaran por mí o no. Mantendré la fe que han depositado en mí”, escribió.

De acuerdo con las estimaciones de CNN, NBC News, ABC y Associated Press, Joe Biden habría obtenido los 270 votos electorales necesarios para conseguir la Presidencia tras ganar los 20 votos correspondientes al estado de Pensilvania.

Incluso, la proclamación ha hizo también la cadena FOXNews, históricamente ligada al partido republicano.

Con su victoria allí, Biden se haría acreedor de 273 votos electorales por 214 de su rival y actual presidente, Donald Trump, pendiente de los resultados finales de las votaciones en los estados de Nevada, Arizona, Georgia y Carolina del Norte, puramente testimoniales a estas alturas.

Biden, de 77 años de edad y exvicepresidente de Estados Unidos bajo el mandato de Barack Obama, se convertirá así en enero del año próximo en el presidente número 46 de Estados Unidos, sucediendo en el cargo al actual mandatario, Donald Trump.

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.

The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.

I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8

— Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020