Francisco Sagasti lamentó la muerte de dos jóvenes en medio de manifestaciones en Perú: “Hoy no es un día de celebración”

El nuevo presidente interino de Perú, Francisco Sagasti, entregó sus primeras declaraciones ante el Congreso de dicho país, tras jurar como nuevo mandatario, en medio de la crisis social y política que se generó en medio de la renuncia de Manuel Merino en el cargo el pasado domingo.

El político, de 76 años, lamentó en su discurso ante el Congreso la muerte de dos jóvenes en medio de las manifestaciones registradas en Perú.

“Como todos sabemos, hoy no es un día de celebración, y no es un día de celebración porque hemos visto la muerte de dos jóvenes en protestas, expresando su punto de vista, planteando democráticamente y prácticamente sin violencia, hemos visto que estos dos jóvenes han fallecido”, sostuvo Sagasti.

En este sentido, planteó que “no podemos cambiar eso, no podemos retroceder, no podemos volverlos a la vida, pero sí podemos desde el Congreso, desde el Ejecutivo (podemos) tomar las medidas, hacer las acciones para que esto no vuelva a suceder“.

“Tenemos una tarea conjunta entre todos nosotros de perfeccionar el marco legal, de tal forma que las protestas pacíficas puedan desarrollarse y al mismo tiempo podamos prevenir los posibles y asilados actos de violencia, que no debiéramos permitir en nuestro país”, complementó.

Finalmente sostuvo que “hay una frase que siempre me conmovió: ‘cuando un peruano muere y más aún si es joven, todo el Perú está de duelo, y si muere defendiendo la democracia, al luto se suma la indignación"”.

“Y lo que estamos viendo en la calle ahora es esa indignación que debemos reconocer, aceptar y encauzar por caminos pacíficos y por caminos que nos ayuden como país a prosperar. Esta es una de las tareas centrales que tiene el Estado peruano“, concluyó.