Donald Trump despide a Chris Krebs, el más alto funcionario de seguridad electoral que rechazó acusaciones de fraude

Durante la jornada de este martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, despidió al más alto funcionario de seguridad electoral del país, quien rechazó las acusaciones realizadas por el mandatario, acerca de un eventual “fraude masivo” en el contexto de las elecciones presidenciales llevadas a cabo en el país, las que dieron como ganador a Joe Biden.

A través de su cuenta de Twitter, el jefe de Estado de Estados Unidos indicó que “la reciente declaración de Chris Krebs sobre la seguridad de las elecciones de 2020 fue muy inexacta, ya que hubo muchas cosas inapropiadas y fraude”.

“Por lo tanto, con efecto inmediato, Chris Krebs ha sido destituido como director de la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA)“, declaró el mandatario en la red social.

The recent statement by Chris Krebs on the security of the 2020 Election was highly inaccurate, in that there were massive improprieties and fraud – including dead people voting, Poll Watchers not allowed into polling locations, “glitches” in the voting machines which changed…

