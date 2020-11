Nueva York ordena el cierre de colegios públicos debido al aumento de casos de Covid-19

Durante esta jornada, el alcalde de Nueva York, Bill de Basio, informó que los colegios públicos volverán a cerrar sus puertas desde mañana jueves 19 de noviembre, debido al aumento de contagios por Covid-19 en aquella zona.

Cabe señalar que la ciudad de Estados Unidos superó el umbral de un promedio de 3% de tests positivos durante siete días, según explicó el propio edil en su cuenta de Twitter.

“Desafortunadamente, esto significa que los edificios de las escuelas públicas estarán cerrados desde mañana, jueves 19 de noviembre, por precaución“, complementó la autoridad en la red social.

Debido a esto, puntualizó en que “debemos luchar contra la segunda ola de COVID-19”.

New York City has reached the 3% testing positivity 7-day average threshold. Unfortunately, this means public school buildings will be closed as of tomorrow, Thursday Nov. 19, out an abundance of caution.



We must fight back the second wave of COVID-19.

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) November 18, 2020