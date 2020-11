La “loca” teoría de Rudolph Giuliani tras la victoria de Joe Biden en EE.UU: “Nos vamos a convertir en Venezuela”

Durante este jueves se realizó un recuento manual de todos los votos emitidos en el estado de Georgia durante las elecciones presidenciales y el resultado fue favorable para el candidato demócrata Joe Biden.

Así las cosas el ex vicepresidente consiguió 306 votos electorales, los suficientes para llegar a la Casa Blanca; sin embargo, los comicios siguen causando polémica. Por lo menos así lo reflejó Rudolph Giuliani, ex alcalde de Nueva York y abogado del presidente Donald Trump.

En medio de una conferencia de prensa llena de teorías y especulaciones, el político hizo una particular premonición sobre el nuevo Jefe de Estado norteamericano. “Nos vamos a convertir en Venezuela. No podemos permitir que esto nos suceda. No podemos permitir que estos delincuentes, porque eso es lo que son, le roben la elección al pueblo estadounidense”, sostuvo.