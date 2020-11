Se reporta tiroteo en centro comercial de Wisconsin

Durante la tarde de este viernes, varios medios estadunidenses reportaron un tiroteo en un centro comercial en el área de Wauwatosa, en el estado de Wisconsin, Estados Unidos.

Debido a esto, se movilizó gran contingente policial de la zona, quienes trabajan en la compleja situación, que ya ha dejado a una persona fallecida.

Además, se han reportado varios heridos producto del tiroteo.

La cuenta de Twitter de la policía de Wauwatosa señaló que “la policía está investigando activamente un incidente en el centro comercial Mayfair”.

En este sentido, indicó que “el mall está cerrado. Por favor use rutas alternativas para atravesar el área. Para mayor información siga nuestras cuentas oficiales en Facebook y Twitter”.

Police are actively investigating an incident at Mayfair Mall. The mall is currently closed. Please use alternate routes to get through the area. For the most accurate information, follow our official social media on Facebook and Twitter.

— Wauwatosa Police (WI) (@WauwatosaPD) November 20, 2020