“Ciertamente lo haré”: Donald Trump entabló una condición para dejar la Casa Blanca

En medio de las celebraciones del Día de Acción de Gracias, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insinuó que dejará la Casa Blanca el 20 de enero “siempre y cuando” el Colegio Electoral oficialice la victoria del mandatario electo Joe Biden.

“Ciertamente lo haré y ustedes lo saben. Lo haré y ustedes lo saben“, sostuvo. Eso sí, condicionó el proceso a la espera de lo anteriormente mencionado e insistió en la teoría del fraude de los comicios del 3 de noviembre.

“Es algo muy difícil de admitir porque sabemos que hubo un fraude masivo“, comentó el magnate, quien advirtió que si el Colegio Electoral declara ganador al demócrata el 14 de diciembre, será “un error”.

Horas después, en sus redes sociales, acusó a los medios y sostuvo que lo “sacaron de contexto”. “Hoy di una larga conferencia de prensa después de desearle a los militares un Feliz Día de Acción de Gracias, y me di cuenta una vez más de que los medios de noticias falsas se coordinan para que el mensaje real de tal conferencia nunca salga. El punto principal que se señaló fue que las elecciones de 2020 estaban AMAÑADAS y ¡YO GANÉ!”, declaró.

I gave a long news conference today after wishing the military a Happy Thanksgiving, & realized once again that the Fake News Media coordinates so that the real message of such a conference never gets out. Primary point made was that the 2020 Election was RIGGED, and that I WON!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 27, 2020