Boris Johnson valoró la aprobación de la vacuna de Pfizer en Reino Unido: “Nos permitirá recuperar nuestras vidas”

Boris Johnson, Primer Ministro del Reino Unido, abordó la llegada de la vacuna contra el coronavirus implementada por Pfizer y BioNTech.

Mediante su cuenta de Twitter, el Jefe de Gobierno expresó su felicidad por la noticia. “Es fantástico que la MHRA del Reino Unido (agencia reguladora) haya autorizado formalmente la vacuna del grupo Pfizer/BioNTech contra el Covid-19. La vacuna empezará a estar disponible en todo el Reino Unido a partir de la próxima semana”, dijo.

“Es la protección de las vacunas que al final nos permitirá recuperar nuestras vidas y poner en marcha la economía otra vez“, complementó el político, quien se espera que durante esta tarde ofrezca una conferencia de prensa en la residencia de Downing Street.

It’s fantastic that @MHRAgovuk has formally authorised the @Pfizer/@BioNTech_Group vaccine for Covid-19. The vaccine will begin to be made available across the UK from next week. (1/2)

— Boris Johnson (@BorisJohnson) December 2, 2020