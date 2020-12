Reino Unido dio el primer paso y autorizó la vacuna de Pfizer y BioNTech

Durante este miércoles la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios de Reino Unido (MHRA) anunció la aprobación de la vacuna contra el coronavirus de la farmacéutica estadounidense Pfizer y la empresa alemana BioNTech.

Hay que recordar que ambas compañías, hace pocas semanas, comunicaron el 90% de efectividad del fármaco.

Con lo anterior, la nación europea se convierte en la primera del mundo que autoriza un tratamiento farmacológico contra la pandemia del Covid-19. De hecho las autoridades adquirieron un total de 40 millones de dosis con las que podrán vacunar a 20 millones de personas.

“Estará disponible a partir de la próxima semana. Se trata de una fantástica noticia. Ya hay 50 hospitales preparados para llevar a cabo la vacunación y se están preparando otros centros”, sostuvo Matt Hancock, ministro de Sanidad.

La empresa farmacéutica, en tanto, emitió un comunicado y tildó el hecho como “histórico”. “La autorización de uso de emergencia de hoy en el Reino Unido marca un momento histórico en la lucha contra el Covid-19. Esta autorización es un objetivo por el que hemos estado trabajando desde que declaramos por primera vez que la ciencia ganará, y aplaudimos a la MHRA por su capacidad para realizar una evaluación cuidadosa y tomar medidas oportunas para ayudar a proteger a la gente del Reino Unido“, sostiene el escrito firmado por Albert Bourla, presidente y director ejecutivo de Pfizer.

Help is on its way.

The MHRA has formally authorised the Pfizer/BioNTech vaccine for Covid-19.

The NHS stands ready to start vaccinating early next week.

The UK is the first country in the world to have a clinically approved vaccine for supply.

— Matt Hancock (@MattHancock) December 2, 2020