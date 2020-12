Estados Unidos demandó a Facebook por monopolio: realizaron una dura exigencia

Las autoridades de 48 estados y el Gobierno federal de Estados Unidos demandaron a la empresa Facebook, liderada por Mark Zuckerberg, para terminar con su “monopolio ilegal”, por su supuesta violación de normas en favor de la libre competencia.

La Comisión Federal del Comercio (FTC, por sus siglas en inglés), junto a los fiscales generales de 48 estados, anunciaron esta demanda en contra del popular conglomerado estadounidense.

Ambas partes acusaron a la empresa de adquirir de forma ilegal a competidores, tales como Instagram y WhatsApp, y también denunciaron de privar a los consumidores de los beneficios de un mercado competitivo y de mejores protecciones de privacidad.

Es por esto que en la demanda solicitan que Facebook elimine estas dos aplicaciones, las cuales compró por miles de millones de dólares.

#BREAKING: @FTC today sued Facebook (FB), alleging that the company is illegally maintaining its personal social networking monopoly through a years-long course of anticompetitive conduct: https://t.co/8ouOSM5De8 1/12 pic.twitter.com/7nvpNGnltb

— FTC (@FTC) December 9, 2020