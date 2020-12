Michelle Bachelet: Vacuna contra el Covid-19 “no curará los estragos socioeconómicos”

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha reconocido que 2020 será un año que no olvidaremos “jamás” debido a la pandemia de coronavirus y ha advertido de que la vacuna por sí sola no resolverá el impacto que esta ha tenido a todos los niveles, apostando por ello por la ‘vacuna’ de los Derechos Humanos.

La pandemia ha tenido “un impacto devastador en la economía de los países y en el empleo, en los ingresos, la educación, la salud y el suministro de alimentos para cientos de millones de personas”, ha resaltado Bachelet, además de haber provocado “un enorme retroceso en el desarrollo, en los esfuerzos por aliviar la pobreza y en la mejora de la situación de las mujeres y las niñas”.

Pese a los “avances extraordinarios” en relación con el desarrollo de una vacuna, Bachelet ha dejado claro que “las vacunas por sí solas no pueden resolver la pandemia o curar el daño que ha causado”. Aunque las vacunas acaben en “algunos meses” con la Covid-19, “no prevendrán ni curarán los estragos socioeconómicos resultado de la pandemia y que han ayudado a su propagación”.

Sin embargo, según la jefa de Derechos Humanos de la ONU, ya existe una vacuna “para el hambre, la pobreza, la desigualdad” e incluso para el cambio climático y otros muchos males a que se enfrenta la Humanidad. Se trata, ha explicado, de los Derechos Humanos, recogidos en la Declaración Universal que a su vez ha dado origen a otros tratados que protegen entre otros los derechos de los niños o los de las mujeres.

“La Covid-19 ha puesto de relieve nuestra incapacidad de defender esos derechos, no sólo porque no pudimos, sino porque no lo hicimos o decidimos no hacerlo”, ha lamentado Bachelet.

En este sentido, se ha referido a la falta de inversión suficiente en atención sanitaria en algunos países o al hecho de que “muchos gobiernos no actuaron con la rapidez o la decisión suficientes para detener la propagación de la Covid-19”. “Otros se negaron a tomarla en serio, o no fueron totalmente transparentes sobre su propagación”, ha denunciado.

Sin mencionar nombres, la expresidenta de Chile ha mostrado su sorpresa por que “incluso hoy en día, algunos líderes políticos siguen restando importancia a su impacto, menospreciando el uso de medidas simples como el uso de mascarillas y evitando las grandes reuniones”.

“Incluso algunas figuras políticas siguen hablando casualmente de ‘inmunidad de la manada’, como si la pérdida de cientos de miles de vidas fuera un costo que se puede soportar fácilmente en aras del bien común”, ha criticado, incidiendo en que “politizar una pandemia de esta manera va más allá de la irresponsabilidad, es algo totalmente reprochable”.

Agencia Uno/ EP