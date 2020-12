Joe Biden y Kamala Harris fueron elegidas como “las personas del año” por la revista Time

Durante este viernes la revista Time eligió a Joe Biden, presidente electo de Estados Unidos, y a la vicepresidenta Kamala Harris como las “personas del año“. “Cambiando la historia de Estados Unidos“, fue el texto que acompañó la portada donde aparecieron ambos políticos.

“Por cambiar la historia estadounidense, por mostrar que las fuerzas de la empatía son mayores que las furias de la división, por compartir una visión de curación en un mundo en duelo, Joe Biden y Kamala Harris son la Persona del Año 2020 de Time“, expresó Edward Felsenthal, editor en jefe del medio.

Ambas autoridades superaron en la votación a los profesionales de la salud que han combatido la pandemia del coronavirus, al presidente Donald Trump y al movimiento “Black Lives Matter” (“Las vidas negras importan”).

Joe Biden and Kamala Harris are TIME’s 2020 Person of the Year #TIMEPOY https://t.co/o97QNlSBrl pic.twitter.com/KuoBoebBN4

— TIME (@TIME) December 11, 2020