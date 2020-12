Londres vuelve al confinamiento tras rápida propagación de nueva variante del Covid-19

El primer ministro británico, Boris Johnson, anunció este sábado que Londres y el sureste de Inglaterra volverán a una cuarentena a partir de este domingo.

“Parece que esta propagación está alimentada por una nueva variante del virus”, que “parece transmitirse significativamente más fácil”, declaró, aunque precisó que no por eso es más mortífero.

Las restricciones están asociadas al nivel cuatro de alerta, que es el más elevado en el país. No se puede salir de los domicilios y los comercios no esenciales no pueden abrir. Además, pubs y restaurantes deben permanecer cerrados.

En las zonas regidas por la alerta máxima no pueden llevarse a cabo reuniones entre miembros de distintos hogares.