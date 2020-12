España ya tiene casos de la nueva cepa de covid 19

Las autoridades de Madrid informaron la detección de cuatro casos confirmados de la nueva cepa británica del coronavirus en la región española.

Ademàs hay otros tres que se encuentran en estudio, aunque la confirmación no se conocerá hasta el martes o el miércoles, según ha informado en rueda de prensa el viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19, Antonio Zapatero.

Los cuatro casos identificados están vinculados con personas que llegaron recientemente del Reino Unido, precisó Antonio Zapatero, viceconsejero de Salud Pública de la región de Madrid, en una rueda de prensa.

Las autoridades confirmaron que “la situación de los pacientes confirmados no es de gravedad. Sabemos que es más transmisible esta cepa, pero no provoca mayor gravedad. No hay que tomar la noticia con ningún tipo de nerviosismo”.

Esta mutación del virus, que según los expertos es más contagiosa, provocó que medio centenar de países, incluido España, impusieran restricciones de viaje con el Reino Unido.