Decretan toque de queda para Washington D.C tras disturbios en el Capitolio

Desde las 18 horas de este miércoles regirá el toque de queda en Washington D.C, de acuerdo a la decisión de la alcaldesa Muriel Bowser, quien lo publicó en sus redes sociales. La medida estará vigente hasta las 6 de la mañana de este jueves.

La determinación de la autoridad se debe a los serios desmanes vistos en el Capitolio de Estados Unidos luego de que los adherentes del Presidente Donald Trump llegaran en masa para así evitar la corroboración de la victoria de Joe Biden en las recientes elecciones.

“Durante las horas del toque de queda, ninguna persona, excepto las designadas por el alcalde, podrá caminar, andar en bicicleta, correr, holgazanear, pararse o en automóvil u otro medio de transporte”, sostuvo el escrito.

Por otra parte el vicepresidente Mike Pence tuvo que ser evacuado del edificio.

Today, I’m ordering a citywide curfew for the District of Columbia from 6:00 p.m. on Wednesday, January 6, until 6:00 a.m. on Thursday, January 7. pic.twitter.com/lp6Pt3DcYC

— Mayor Muriel Bowser (@MayorBowser) January 6, 2021