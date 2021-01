Leyenda de la lucha libre pidió la expulsión de Donald Trump del Salón de la Fama de la WWE

Estados Unidos vive horas muy convulsionadas luego de que un grupo de adherentes del Presidente Donald Trump irrumpiera en el Capitolio e interrumpiera la ratificación del triunfo del demócrata Joe Biden en las recientes elecciones presidenciales.

De hecho, la multitud que llegó al recinto superó holgadamente a la seguridad que se ha visto en la obligación de solicitar refuerzos para controlar la situación.

En paralelo Mick Foley, leyenda de la lucha libre, disparó con todo contra el mandatario y le mandó un mensaje a Vince McMahon, presidente ejecutivo de la WWE. “Hola Vince, ¿qué tal si echas a este desgraciado hijo de puta de nuestro Salón de la Fama?”, publicó.

Las palabras del ex luchador aluden al reconocimiento que el magnate recibió en 2013 debido a sus icónicas participaciones en algunos eventos del “deporte espectáculo”.

Hey Vince – how about throwing this sorry son of a bitch out of our Hall of Fame?@VinceMcMahon

— Mick Foley (@RealMickFoley) January 6, 2021