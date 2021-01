Mike Pence se “olvida” de Donald Trump en redes sociales con foto de Joe Biden y Kamala Harris

Las últimas horas en Estados Unidos no sólo han estado marcadas por los incidentes e irrupción de seguidores de Donald Trump en el Capitolio, sino que también por los dardos entre el Presidente y el Vicepresidente Mike Pence.

Sin ir más lejos, el Jefe de Estado criticó a su “mano derecha” por no detener la certificación de la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones realizadas en noviembre. “No tuvo el coraje para hacer lo que debía haberse hecho para proteger nuestro país y nuestra Constitución, dando a los Estados la posibilidad de certificar datos correctos y no los inexactos y fraudulentos que certificaron antes. ¡Estados Unidos demanda la verdad!”, tuiteó.

Sin embargo, Pence no se quedó de brazos cruzados y respondió mediante las redes sociales. ¿Cómo lo hizo? Cambió su foto de portada por una del mandatario electo y la vicepresidenta Kamala Harris y dejó de seguir al magnate.

Eso sí, esto último sólo duró unos minutos y la segunda autoridad más importante de los norteamericanos “devolvió” el ‘follow’.