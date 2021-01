Presidente de México criticó a Facebook y Twitter por censura a cuentas de Donald Trump

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, criticó a Facebook, Twitter e Instagram por la censura impuesta a su par de Estados Unidos, Donald Trump, tras los incidentes ocurridos en el Capitolio que terminaron con cuatro personas fallecidas.

“Algo que no me gustó ayer del asunto del Capitolio, nada más que respeto… No me gusta la censura, no me gusta que a nadie lo censuren y le quiten el derecho de transmitir un mensaje en Twitter o en Facebook, no estoy de acuerdo con eso, no acepto eso. Tenemos que auto limitarnos todos y garantizar la libertad. ¿Cómo es eso de que te censuro y ya no puedes transmitir? Si nosotros estamos por las libertades”, dijo sin mencionar al magnate estadounidense.

“Pero si ya no puedes te censuran, si te callan te silencian, esto no es un asunto de México, es mundial, es el derecho que tenemos a ejercer nuestras libertades“, complementó el Jefe de Estado azteca, quien reveló que en más de una ocasión lo han querido censurar.

“Imagínense que Twitter, como empresa decida, usted no porque lo que está diciendo es nocivo perjudicial o daña va en contra de las buenas costumbres del bando de policía y buen gobierno. Vamos a ver eso porque si se censura en redes sociales qué va a quedar”, cerró.