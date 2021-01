Donald Trump no irá a la ceremonia en que Joe Biden será investido nuevo presidente de EE.UU.

Donald Trump anunció que no irá a la ceremonia de inauguración del 20 de enero, en que Joe Biden será investido como nuevo presidente de los Estados Unidos.

A través de Twitter, el Mandatario escribió: “A todos los que me han preguntado, no iré a la Inauguración el 20 de enero”.

To all of those who have asked, I will not be going to the Inauguration on January 20th.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2021