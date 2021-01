Grupo especializado de la OMS llegó a Wuhan para estudiar el origen del coronavirus

Durante la madrugada de este jueves llegó a Wuhan el grupo de expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para estudiar e investigar el origen del coronavirus. Hay que recordar que la ciudad china es sindicada como el lugar de aparición del Covid-19, específicamente en diciembre de 2019.

La televisión pública CTGN desplegó las imágenes del arribo de la comitiva a Hubei, provincia donde está situada Wuhan. La irrupción, eso sí, es “tema sensible” para el gobierno de la República Popular de China que, a la fecha, se ha preocupado de descartar cualquier culpa en la crisis sanitaria que golpeó a la humanidad.

Con base a los protocolos vigentes, los integrantes de la OMS deberán cumplir dos semanas de cuarentena.

.@WHO experts arrived in #Wuhan on Thursday to cooperate with Chinese counterparts in the research on the origin of the #coronavirus. pic.twitter.com/r7aiZgiMwx

— Global Times (@globaltimesnews) January 14, 2021