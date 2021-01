India lanza una de las campañas de vacunación más grandes y complejas del mundo

India lanza este sábado una de las campañas de vacunación contra el coronavirus más grandes del mundo con un complejo plan de despliegue destinado para detener la amplia propagación de infecciones en una nación de más de 1.300 millones de personas. Solo durante la primera jornada de la campaña han sido vacunadas 191.181 personas, según cifras oficiales.

“No se ha informado hasta el momento de ninguna hospitalización después de la vacunación”, ha señalado el Ministerio de Sanidad indio. Un profesional sanitario de Delhi, Manish Kumar, se ha convertido en el primer receptor de la vacuna.

“Muchos de mis compañeros tenían miedo, así que me dirigí a mis jefes y les dije que me ofrecía para vacunarme el primero. Quería demostrar a mis compañeros que no deben tener miedo. Mi esposa también me pidió que no me pusiera la vacuna y le dije que es solo una inyección. Tras la primera dosis, le pedí a mi madre que le dijera a mi esposa que estoy bien”, ha explicado Kumar en declaraciones a la televisión india NDTV.

Mientras, el primer ministro indio, Narendra Modi, ha insistido en el nuevo lema de la lucha contra el coronavirus en India: “Sí a la vacuna. Sí a la disciplina”, en referencia a la necesidad de seguir respetando todas las recomendaciones sobre distancia o uso de mascarilla incluso después de vacunarse.

En los hospitales y centros de vacunación de las principales ciudades de la India, desde Bombay hasta Nueva Delhi, se espera que decenas de miles de trabajadores clave de primera línea hagan fila para recibir y administrar las primeras vacunas.

La campaña de vacunación en el segundo país más poblado del mundo será un curso acelerado sobre si la pandemia se puede controlar rápidamente en naciones con redes de transporte y salud inconexas. Oficialmente, más de 10,5 millones de personas en India han sido infectadas con la enfermedad, que ha matado al menos a 150.000 en sus fronteras.

El esfuerzo se produce en momentos en que las naciones más desarrolladas han atravesado serios problemas para desembarcar la vacuna. Aunque Estados Unidos y otros países han almacenado cientos de millones de dosis, el ritmo de las vacunas se ha visto afectado por fallos inesperados y problemas logísticos.

El lanzamiento de la campaña en India se encuentra entre los primeros y más ambiciosos de Asia, donde muchas naciones están adoptando un enfoque más lento para inocular a sus poblaciones. Eso se debe en parte a que esos países se enfrentan a brotes de virus menos graves que India, que tiene el segundo número más alto de infecciones en el mundo.

India inicialmente otorgó licencias de emergencia para las vacunas de dos dosis fabricadas por Bharat Biotech International Ltd. y el Serum Institute of India Ltd. Este último se ha asociado con AstraZeneca Plc para producir al menos mil millones de dosis de su inyección. Nueva Delhi ya hizo su primera compra de 11 millones de inyecciones de Astra, así como 5,5 millones de viales de Covaxin, la inoculación autóctona producida por Bharat Biotech.

Los planes elaborados por el Ministerio de Salud de India describen los pasos para vacunar a 300 millones de personas en la primera etapa, hasta agosto.

En una ronda inicial, 30 millones de trabajadores de atención médica y de primera línea, como la Policía y el personal de las fuerzas de Defensa, recibirán inyecciones. En la segunda fase, serán vacunados unos 270 millones de personas mayores de 50 años y aquellas que corren un riesgo particular de contraer el coronavirus. El proceso se basará en las redes existentes que se utilizan para vacunar a decenas de millones de bebés cada año contra enfermedades como la poliomielitis.

El anteproyecto de implementación de India “tiene un nivel de detalle que no he visto en ningún otro plan de implementación”, según Prashant Yadav, investigador principal del Centro para el Desarrollo Global en Washington.

RIESGOS DE CUELLO DE BOTELLA

Sin embargo, esos arreglos pueden enfrentar cuellos de botella y desperdicio de vacunas cuando los implementen los cuatro niveles de gobierno del país, particularmente una vez que el despliegue se extienda al interior rural de India, ha explicado a Bloomberg.

“Habrá clínicas en lugares que no tienen tanta demanda como se planeó originalmente, lo que requiere cambiar el plan, hacer que la oferta se traslade a otros lugares rápidamente”, ha declarado Yadav.

Los vacunadores también pueden enfrentar una población indecisa después de que el regulador de medicamentos de la India causó controversia al dar luz verde a Covaxin de Bharat Biotech este mes, a pesar de que aún no ha aprobado los ensayos de etapa final.

La decisión sobre la toma, que se desarrolló en asociación con el Gobierno de India, fue recibida con críticas generalizadas entre los científicos. Días después, ejecutivos de Bharat Biotech y Serum se enzarzaron en una disputa pública sobre la seguridad de sus vacunas respectivas y rivales.

“No está claro si todos los estados, distritos y centros de vacunas recibirán ambas”, y si los indios tendrán una opción, según Yadav. “La gente tiene preguntas, y esa es la parte más complicada de este lanzamiento”, ha concluido.

