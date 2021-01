Joe Biden llamó a combatir a “los enemigos internos” y sostuvo: “Seré un presidente para todos los estadounidenses”

Durante el mediodía de este miércoles Joe Biden juró como el 46to Presidente de Estados Unidos en una ceremonia que no contó con la presencia del mandatario saliente, Donald Trump, pero sí con los ex líderes Barack Obama, George W. Bush y Bill Clinton, quienes acudieron con sus respectivas esposas.

En su primera intervención como Jefe de Estado, hizo un llamado a la unidad. “Este es el día de los EE.UU., este es un día de historia, de esperanza, de renovación. Los EE.UU. han sido puestos a prueba una vez más y han dicho presente en este desafío. La voluntad del pueblo ha sido escuchada”, sostuvo.

“Una vez más sabemos que la democracia es frágil y en estos momentos, mis amigos, la democracia ha prevalecido”, complementó el demócrata, quien invitó a derrotar “a los enemigos internos” de la nación. “La ira, el resentimiento, el odio, el extremismo, la falta de cumplimiento de la ley, enfermedades. Con unidad podemos hacer cosas maravillosas. La historia, la fe, el raciocinio, nos muestran el camino que debemos tomar (…) Podemos unir nuestras fuerzas, dejar los gritos y calmar las temperaturas”, expresó.

Biden también se comprometió a gobernar “para todos los ciudadanos” y pidió “unión” para salir adelante de la crisis sanitaria. “Yo seré un presidente para todos los estadounidenses y prometo que lucharé tanto por aquellos que no me respaldaron como por los que sí me respaldaron. Con este trabajo que tenemos por delante vamos a necesitarnos unos a los otros. Vamos a descartar la politiquería, vamos a encarar la pandemia como una sola nación”, aseveró.