OMS: variante británica del coronavirus está presente “en 60 países”

Durante este miércoles la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que la variante británica -o nueva cepa- del coronavirus está presente en 60 países, 10 más de lo registrado al 12 de enero.

Por su parte sostuvo que la cepa sudafricana, que es igual de contagiosa que la primera mencionada, se propaga “de manera más lenta” y está en 23 naciones y territorios.

“Actualmente hay poca información disponible para evaluar si estas nuevas variantes modifican la transmisibilidad o la gravedad”, afirmó el organismo.

Will #COVID19 vaccines work against new virus variants? ⬇️ pic.twitter.com/ZsGq3OpJNT

