India: incendio afectó a una de las sedes del mayor fabricante de vacunas a nivel mundial

Durante este jueves se registró un gigantesco incendio en una de las plantas del Instituto Serum, situado en la ciudad de Pune, India. La empresa de biotecnología y productos farmacéuticos es la mayor fabricante de vacunas del mundo.

Las causas del siniestro aún son desconocidas y muchos carros de bomberos acudieron al lugar para combatir las llamas.

De acuerdo a la información del diario India Today, no se registraron heridos pero sí personas atrapadas en las llamas y que ya fueron rescatadas.

Hay que consignar que Serum es uno de los productores de Covishield, la vacuna para combatir el coronavirus y que pertenece a los registros de la Universidad de Oxford y AstraZeneca.

#WATCH Maharashtra: 10 fire tenders present at Serum Institute of India in Pune, where a fire broke out at Terminal 1 gate. More details awaited. https://t.co/wria89t22t pic.twitter.com/u960KTR7JS

— ANI (@ANI) January 21, 2021