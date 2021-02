Muere el actor Christopher Plummer a los 91 años

A los 91 años murió el reconocido actor canadiense Christopher Plummer. El deceso del artista fue confirmado por su familia este viernes.

Según la información entregada, el artista falleció la madrugada de esta jornada en su casa de Connecticut, acompañado de su esposa de 53 años, Elaine Taylor.

“Chris era un hombre extraordinario que amaba y respetaba profundamente su profesión con excelentes modales a la antigua, humor autocrítico y la música de las palabras”, dijo su amigo y manager Lou Pitt en un comunicado confirmando su muerte.

“Era un tesoro nacional que disfrutaba profundamente de sus raíces canadienses. A través de su arte y su humanidad, tocó todos nuestros corazones y su vida legendaria perdurará para todas las generaciones venideras. Él estará para siempre con nosotros “, agregó.

Plummer estuvo tres veces nominado a los premios Óscar en la categoría de actor de reparto, por las películas “All the Money in the World” (2018), “Beginners” (2011), con la cual recibió la estatuillas, y “La última estación” (2009).

Por supuesto, el actor también fue sumamente reconocido por el público por interpretar capitán Von Trapp en la película de “La Novicia Rebelde” de 1965.