Municipalidad de Río Tercero resolvió no adherirse al duelo nacional por muerte de Carlos Menem

La municipalidad de Río Tercero, provincia de Córdova, Argentina, se restó del duelo nacional decretado por el Gobierno de Alberto Fernández, tras la muerte del exmandatario Carlos Saúl Menem.

El municipio no se adhirió debido a que Menem fue declarado persona no grata el 3 de noviembre de 2020, cuando se conmemoraba el 25 aniversario de las explosiones de la Fábrica Militar. En esa ocasión, el intendente Marcos Ferrer firmó el decreto 638/2020 donde al riojano se le declaró como persona no grata.

Es por eso que se decidió no rendir homenajes al expresidente Menem, acusado de ser el principal responsable del atentado de la explosiones de la fábrica en 1995. El fallecido senador estaba actualmente procesado por “estrago doloso agravado” en el caso de la explosión que dejó siete muertos y 30 heridos.

Por su parte, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) recordó en su cuenta de Twitter que durante el periodo presidencial de Carlos Menem “se produjeron los dos atentados terroristas más graves de la historia argentina”.

“Carlos Menem muere en libertad a pesar de que su Gobierno utilizó a las instituciones del Estado argentino para perpetuar la impunidad y encubrir la responsabilidad de quienes cometieron y fueron cómplices de los atentados”, expresó DAIA, la representación de la comunidad judía argentina.