El rover Perseverance de la NASA envió primera imagen de Marte

A las 15:56 hora del este de Estados Unidos, el rover Perseverance tocó el suelo del planeta Marte. Así lo informó la NASA. Con esta hazaña, se convirtió en el quinto de estos vehículos que explora el planeta rojo.

“Hola, mundo. Mi primer vistazo a mi hogar para siempre“, fue el mensaje de la NASA que publicó en sus redes sociales para anunciar el exitoso aterrizaje a Marte del robot “rover”, que en apenas unos minutos envió la primera imagen del planeta vecino.

El Perseverance ingresó a la atmósfera de Marte a una velocidad de más de 19.000 km/h y logró reducir la velocidad en 7 minutos para descender con éxito. En ese momento, el robot se separó de la nave y desplegó un “paracaídas supersónico”.

Mediante su cuenta de Twitter, la NASA publicó la imagen del planeta, en blanco y negro, que muestra la superficie granulosa del cráter de Jezero, en el hemisferio norte de Marte.

“Estoy a salvo en Marte. Perseverance te llevará a cualquier parte“, indicó el tuit.

El “rover” es un robot de 6 ruedas, tiene cerca de 3 metros de largo y pesa 1.025 kilogramos. Rastreará signos de vida microbiana antigua en Marte, recolectará y almacenará rocas y regolitos marcianos (roca y polvo) para que futuras misiones lo traigan a la tierra.

“La cuestión de si hay vida más allá de la Tierra es una de las más fundamentales y esenciales que podemos plantear”, dijo la geóloga de la NASA Katie Stack Morgan. Y agregó que “nuestra capacidad para plantear esta pregunta y desarrollar las investigaciones científicas y la tecnología para responderla es una de las cosas que nos hacen únicos como especie”.

Hello, world. My first look at my forever home. #CountdownToMars pic.twitter.com/dkM9jE9I6X

— NASA’s Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 18, 2021