Falla de avión de United Airlines en pleno vuelo: Cayeron trozos desde el aire en Denver

La falla de un motor de un avión Boeing 777-200 operado por United Airlines hizo que cayeran desde el aire trozos del artefacto aéreo en la ciudad de Denver, en Estados Unidos.

Se trataba de un vuelo que iba rumbo a Honolulu y que había despegado desde Denver, pero al volver a la superficie de aterrizaje, el avión soltó algunas partes, sin que se hayan presentado heridos ni víctimas mortales.

Un video en las redes sociales mostró una nube de humo negro dejada por el avión. “Algo explotó”, se puede escuchar que dice un hombre en el video.

Un portavoz del aeropuerto internacional de Denver dijo a la cadena CNN que el aterrizaje se produjo hacia las 13.30 hora local. La Administración Federal de Aviación (FAA) ha informado de que el vuelo, el 328 de United y el Boeing 777-200, serán sometidos a una investigación por parte de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte.

La policía de Broomfield ha compartido algunas de las imágenes donde se ven restos del avión en algunas granjas y espacios abiertos.

Additional debris scattered across turf field at Commons Park. Please avoid the area if possible. pic.twitter.com/tmos5HBVwV

— Broomfield Police (@BroomfieldPD) February 20, 2021