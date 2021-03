Instagram ocultó los “likes” de las fotos por “error” a más usuarios de los que querían

Pánico generó en redes sociales lo que fue una equivocación de Instagram, esto luego que ocultaran accidentalmente los “me gusta” a más usuarios que los presupuestados, según reconoció la misma red social.

La situación alertó a los usuarios, ya que anteriormente la plataforma había anunciado que estaban evaluando quitar esta función, como una manera de cuidar la salud mental debido a la alta exigencia por conseguir la mayor cantidad de “likes”.

“Hemos estado probando una nueva experiencia para ocultar los ‘me gusta’ en las publicaciones del ‘feed’. Sin querer, agregamos más personas a la prueba hoy, lo cual fue un error. Estamos solucionando este problema y restaurando los recuentos similares para esas personas lo antes posible”, señalaron desde su cuenta de Twitter.

Finalmente, los ingenieros lograron solucionar el problema. “Este problema ahora se ha solucionado. Tira hacia abajo para actualizar tu feed y tus ‘me gusta’ deberían restaurarse. ¡Gracias por tu paciencia!”.

