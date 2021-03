Nueva Zelanda levanta alerta de tsunami tras terremoto de magnitud 7,1

Las autoridades de Nueva Zelanda confirmaron el levantamiento de la alerta de tsunami, tras el terremoto que azotó al país la madrugada de este jueves (Chile), el cual registró una magnitud de 7,1º.

Así, y poco después del evento, las autoridades recomendaron evacuar las zonas costeras a lugares de mayor altitud, esto debido a la intensidad del fenómeno.

Sin embargo, la Agencia Nacional de Gestión de Emergencias descartó dicha medida, asegurando que los residentes pueden regresar a sus hogares si así lo desean.

“Según el asesoramiento científico actual y la información de los medidores de tsunamis costeros, ya no existe una amenaza para las áreas terrestres. Las personas que han sido evacuadas ahora pueden regresar a casa”, informaron mediante su cuenta de Twitter.

Based on current scientific advice and information from coastal tsunami gauges there is no longer a threat to land areas. People who have evacuated can now return home.

— National Emergency Management Agency (@NZcivildefence) March 4, 2021