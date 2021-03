Fiscales de Perú citan a declarar a los hermanos del expresidente Vizcarra

Fiscales de la ciudad peruana de Tacna han citado este viernes a declarar a Mario y César Vizcarra, hermanos del ex-presidente Martín Vizcarra, en el marco de un caso de corrupción sobre “peculado doloso” y colusión agravada.

La citación se produce en el marco de las investigaciones sobre la supuesta organización criminal conocida como ‘Los saqueadores de Ilabaya’ y, según los fiscales, los hermanos de Vizcarra, vinculados a la empresa CyM Vizcarra, habrían contactado con las autoridades del municipio de Ilabaya para ofrecer servicios de alquiler de maquinaría para la realización de diversas obras.

La Fiscalía, sin embargo, ha cuestionado por qué CyM no figura como empresa contratada por el municipio y ha alertado de que es un tercero, Eladio Castro Berrios, quien aparece en los documentos y facturas. Así, los investigadores consideran que César Vizcarra podría haber utilizado a Castro como intermediario.

En el punto de mira se encuentra, además, el ahora exalcalde Luis Cerrato Tamayo como presunto líder de la organización criminal, así como antiguos altos cargos, que habrían cometido irregularidades durante su gestión, entre 2015 y 2018.

En dicho periodo se habrían simulado pagos por servicios que no se habrían llevado a cabo realmente, así como pagos a personas que no trabajaron realmente. Además, se habrían realizado pagos a regidores por no fiscalizar la gestión del edil.

Así, los fiscales han pedido que el expresidente declare bajo “bajo apercibimiento de ser conducido de manera forzada por la Policía en caso de que no asista”, tal y como indica un comunicado.

Agencia Uno