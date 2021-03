Estados Unidos: Reportan tiroteo en supermercado de Colorado

Durante la tarde de este lunes se reportó un tiroteo en un supermercado localizado en el estado de Colorado, específicamente en la localidad de Boulder, el que estaba dentro del centro comercial King Soopers.

Debido a este hecho, arribaron diversas unidades de emergencia al lugar y también la policía de Boulder.

Hasta el momento no se han reportado personas fallecidas, aunque sí al menos tres heridos debido al tiroteo.

DEVELOPING: Police are responding to an active shooter at a supermarket in #Boulder, Colorado. Graphic video shows multiple people injured.

(GRAPHIC VIDEO) pic.twitter.com/mKKCRV9Dm8

— YWN REPORTER (@YWNReporter) March 22, 2021