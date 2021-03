“Es un intento de desinformar”: The New York Times desmiente portada protagonizada por el Presidente Piñera

El diario The New York Times realizó una aclaración a través de su cuenta de Twitter NYTimes Communications para desmentir una portada, supuestamente publicada por el medio estadounidense.

“Circula en línea una primera plana manipulada que incluye una imagen y una leyenda sobre Sebastián Piñera. Es un intento de desinformar: The New York Times no ha publicado dicho reporte”, señalaron sobre la “fake news”.

En la falsa portada que circuló en redes sociales se puede ver una foto del Mandatario con el título “Presidente chileno Sebastián Piñera envuelto en gran escándalo”, sin mayor información.

El diario, para evitar mayores confusiones, recomendó seguir la información real del medio acudiendo a la buscador que tienen en su web oficial o su sección de archivo de primeras planas.