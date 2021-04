Alemania supera el umbral de los tres millones de casos de coronavirus

Alemania ha superado este lunes la barrera de los tres millones de casos de coronavirus desde el inicio de la pandemia tras sumar más de 13.000 durante las últimas 24 horas, según los datos facilitados por el Instituto Robert Koch a través de su página web.

El organismo, el ente gubernamental encargado del control de enfermedades infecciosas, ha indicado que durante el día anterior se han confirmado 13.245 contagios y 99 muertos, lo que sitúa los totales en 3.011.513 y 78.452, respectivamente.

Asimismo, ha señalado que la tasa de incidencia acumulada durante los últimos siete días es de 136,4 casos por cada 100.000 habitantes, con cerca de 248.000 casos activos, una cifra nuevamente al alza durante los últimos días.

Por otra parte, ha cifrado en alrededor de 2.683.900 el total de personas recuperadas hasta la fecha de COVID-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, incluidas unas 12.700 durante las últimas 24 horas.

En este contexto, el Gobierno alemán presentó sábado un borrador para la enmienda de la ley de protección contra infecciones a fin de poder aplicar medidas uniformes en todas las regiones con alto grado de contagios, lo que supondría el traslado de ciertas competencias sanitarias al Ejecutivo central ante la incapacidad de los estados para alcanzar unas medidas comunes.

Durante la jornada, la canciller de Alemania, Angela Merkel, ha señalado que la tercera ola de contagios de COVID-19 es “quizás las más dura” en el país europeo, subrayando que las tasas de infección actuales son “demasiado elevadas” y advirtiendo de que el nivel de ocupación de las unidades de cuidados intensivos vuelve a incrementarse.

Según ha destacado, para frenar la ola de contagios “el arma más importante” es la vacunación. “Y las pruebas diagnósticas nos ayudan hasta que la vacunación funcione“, ha agregado en la inauguración de la Feria de Hannover, según ha informado la agencia de noticias alemana DPA.

Asimismo, ha puesto el foco en que el desarrollo económico depende de la rapidez con la que se puedan controlar los contagios y, en este sentido, ha abogado por una estrategia conjunta global para luchar contra la pandemia.

“Porque incluso una rápida vacunación de nuestra población no garantiza que no se propaguen por todo el mundo nuevas mutaciones del virus contra las que nuestras vacunas no sean eficaces o lo sean menos”, ha justificado, antes de poner en valor la importancia de que los países más pobres del mundo tengan acceso a las vacunas contra la enfermedad.