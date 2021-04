OMS y futuro del Covid-19 en el mundo: “Las pandemias de este tipo duran cuatro años en resolverse”

La pandemia del coronavirus ya lleva casi un año y medio en el mundo. En ese sentido y con el avance en la vacunación en el planeta, las personas esperan que el Covid-19 pueda ser controlado y volver de alguna manera a la “normalidad”.

Sin embargo, el escenario es complejo. Así lo comentó la asesora de la Organización Mundial de la Salud, Jeannette Vega, quien aseguró que este tipo de pandemias no se puede mitigar antes del final de este 2021.

“Nos tenemos que hacer la idea que toda la pandemia global de este nivel, el mundo que conocimos antes ahora va a ser el mundo diferente. No vamos a volver a la normalidad ni en dos meses, ni en tres meses. Las pandemias de este tipo duran cuatro años en resolverse”, dijo en conversación con el matinal Buenos Días a Todos.

Sobre la inmunidad rebaño que otorgarían las vacunas, la especialista afirmó que “no es posible realmente, predecir cuándo realmente se alcanzará, porque es algo que se logra a nivel global cuando se logra evitar el virus se siga transmitiendo”.

“Las personas tienen tal nivel de inmunidad que el virus no se propaga y se extingue y eso, no se va a logar en ningún país antes de fin de año. Estados Unidos la podría alcanzar, si es que no se le agreguen nuevas variantes, alrededor del último semestre de este año. Reino Unido un poco después”, complementó Vega.