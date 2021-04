Perú: Vargas Llosa pide el voto por Keiko Fujimori en segunda vuelta

El Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, ha pedido este sábado el voto por la candidata Keiko Fujimori para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú del próximo 6 de junio.

La petición del escritor peruano se ha dado a conocer en su columna de opinión ‘Piedra de Toque’ publicada este sábado. Su hijo Álvaro Vargas Llosa ha confirmado este apoyo a Fujimori y que ambos se han comunicado.

“Con autorización de Mario Vargas Llosa, que ha pedido el voto por Keiko Fujimori en la segunda vuelta, hago público que la candidata se ha comunicado con él”, ha dicho en su cuenta de Twitter.

“Tras agradecerle el respaldo, Keiko Fujimori le ha expresado su total acuerdo con las garantías democráticas que le pide en su artículo”, ha añadido Álvaro Vargas Llosa.

En la columna, Vargas Llosa ha argumentado este apoyo en que Keiko Fujimori “representa el mal menor, y hay, con ella en el poder, más posibilidades de salvar nuestra democracia” mientras que con Pedro Castillo el escritor ha indicado que no ve “ninguna posibilidad”, según recoge RPP.

Por su parte, Keiko Fujimori ha agradecido este gesto del escritor. “Agradezco y saludo el respaldo del escritor Mario Vargas Llosa porque en estos momentos no solo nos enfrentamos a la pandemia y al hambre, sino también nos enfrentamos al comunismo”, ha expresado en un acto público de la candidata según ha recogido ‘El Comercio’.

“Le he agradecido su apoyo y le he dicho y me comprometido, como lo vengo haciendo hace muchos años en mi carrera política, mi absoluto compromiso con la democracia, con la libertad de expresión y la independencia de poderes”, ha compartido Fujimori.

Este sábado, la Oficina Nacional de Procesos Electorales peruana (ONPE) ha publicado los resultados definitivos de la primera vuelta de las elecciones presidenciales celebradas el pasado 11 de abril y ha certificado el paso a segunda vuelta de Pedro Castillo de Perú Libre (izquierda) con el 19,09 por ciento de los votos y Keiko Fujimori de Fuerza Popular (derecha) con el 13,13 por ciento.

AgenciaUno/EP