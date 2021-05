Presidente de Colombia retira proyecto de reforma tributaria tras jornadas de protestas

El presidente de Colombia, Iván Duque, anunció este domingo el retiro del proyecto de reforma tributaria que presentó el 15 de abril ante el Congreso y que originó cuatro jornadas de protestas.

“La solicito al Congreso de la República el retiro del proyecto radicado por el Ministerio de Hacienda y tramitar de manera urgente un nuevo proyecto fruto de los consensos y así evitar la incertidumbre financiera“, señaló el mandatario.

“La reforma no es un capricho. La reforma es una necesidad. Retirarla o no, no era la discusión. La verdadera discusión es poder garantizar la continuidad de programas sociales“, agregó.

En ese sentido, Duque dijo habló con diferentes partidos políticos, gremios y sectores de la población para llegar a un nuevo proyecto de reforma.

El proyecto incorporará una sobretasa de renta temporal a empresas, prorrogar el impuesto al patrimonio de forma temporal, incrementar el impuesto a los dividendos transitoriamente y crear una sobretasa de renta a personas de mayores ingresos, entre otros.

Además, mencionó la prolongación del Ingreso Solidario y el objetivo de extender el subsidio a la nómina a través del Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF).

Asimismo, indicó que buscará devolver el Impuesto del Valor Agregado (IVA) a “los hogares más vulnerables”.

“El camino de un consenso despeja percepciones y nos permite decir con claridad que no habrá ningún incremento del IVA para bienes y servicios ni se cambiarán las reglas existentes. También queda claro que nadie que no pague impuesto de renta pagará ese tributo”, señaló Duque.