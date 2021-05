El dramático caso de una joven española que quedó con secuelas del Covid-19: tose cada 2 segundos

Una joven española de 16 años, llamada Verena García, quedó con una severa secuela tras contagiarse con Covid-19, enfermedad de la que se recuperó en octubre del año 2020.

Según informan medios internacionales, la mujer quedó con una tos persistente de cada 2 segundos. De hecho, cada vez que está despierta no para de toser, lo que le impide también comunicarse con otras personas.

La joven indicó que su vida cambió “para mal” y que la gente se aleja de ella y murmura a sus espaldas tras escuchar su tos. Además de este síntoma, Verena también registra pérdida de audición y vista parcial, sumado a constantes dolores de cabeza y ansiedad.

“Todos los médicos me mandan a casa sin proponer estudios ni exploraciones“, sostuvo la afectada en conversación con el medio “La Verdad”.

“Mi vida ha cambiado completamente. No puedo ir al cine, salir con mis amigas, ir a comer. Tengo que pasarme el día en casa. No puedo ir a clase, solamente me conecto online“, agregó la joven, lamentando que “no puedo hacer todo lo que me gustaría“.