Vacunas contra el Covid-19: Farmacéuticas critican a Biden por apoyar la suspensión de patentes

Este jueves, las farmacéuticas criticaron fuertemente el inesperado apoyo del presidente de EE.UU., Joe Biden, a suspender las patentes de la vacuna del Covid-19.

El anuncio del presidente norteamericano puso en alerta al gremio farmacéutico, ya que argumentaron que la iniciativa afectaba la innovación y no solucionaba, directamente, a la pandemia.

De esta manera, el grupo de Investigadores y Manufactureros Farmacéuticos de EEUU (PhRMA) arguyeron que la medida podría “debilitar las cadenas de suministros” y acrecentará “la proliferación de vacunas falsificadas”.

La asociación posee como principales fabricantes a AstraZeneca, Pfizer y Johnson & Johnson, quienes en el último año se han encargado de investigar, producir y comercializar las vacunas.

El presidente de esta organización, Stephen Ubl, alertó que la medida solo “sembrará confusión entre los socios públicos y privados”.

Además, el consejero delegado de Pfizer, Albert Bourla, advirtió que la idea no “tiene sentido” y que la corporación no ayudará en la manufacturación en aquellos países que no cuenten con la infraestructura necesaria.

Así, y a modo de cierre, Bourla alertó que este tipo de medidas solo desincentivaría la innovación de la industria farmacéutica frente a posibles pandemias.