Estados Unidos da luz verde al uso de la vacuna de Pfizer para inocular a niños desde los 12 años

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA por su sigla en inglés) autorizó el uso de la vacuna contra el coronavirus de Pfizer, para inocular a niños con edades entre 12 y 15 años.

Janet Woodcock, jefa interina de la FDA, indicó que este es “un paso importante en la lucha contra la pandemia” y “permite que una población más joven esté protegida contra el Covid-19“, declaró a través de un comunicado.

Sin embargo, advirtió que esto “no acerca a volver a una sensación de normalidad y a terminar con la pandemia”. Aún así, la profesional sostuvo que “padres y tutores pueden estar tranquilos de que la agencia llevó a cabo una revisión rigurosa y exhaustiva de toda la información disponible, así como lo hemos hecho con todas nuestras autorizaciones de emergencia para vacunas contra el Covid-19“.

Asimismo, la FDA informó que desde el 1 de marzo de 2020 hasta el 30 de abril del 2021 se han reportado 1.5 millones de casos de contagio por coronavirus en personas de 11 a 17 años a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) en Estados Unidos.

Por este motivo, precisaron “los beneficios conocidos y potenciales de esta vacuna en personas de 12 años o más superan los riesgos conocidos y potenciales, lo que respalda su uso en esta población“.

Today, FDA expanded the EUA for the Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine for the prevention of #COVID19 to include adolescents 12-15 years of age. FDA amended the EUA issued on Dec. 11, 2020 for administration in individuals 16 years of age and older. https://t.co/3ROLW8WXwL pic.twitter.com/d9zwg7BS4q

— U.S. FDA (@US_FDA) May 10, 2021