Gobierno colombiano insiste en su disposición a dialogar

El Gobierno de Colombia reiteró su disposición a dialogar, en medio de las fuertes protestas que se han generado en el país por la gestión del presidente, Iván Duque.

Cabe consignar que este jueves, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, junto a la gobernadora del departamento del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, y el ministro del Interior, Daniel Palacios, así como otras autoridades de distintos niveles, fueron convocados a una mesa de diálogo con 21 portavoces de los jóvenes que participan en las manifestaciones en la ciudad por decimosexto día consecutivo.

No obstante, cuando estaba a punto de dar comienzo la reunión, los jóvenes presuntamente habrían recibido la información de que el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) estaba interviniendo para levantar un bloqueo, algo que según ellos demostraba que no había garantías para negociar.

Ante esta noticia, los jóvenes increparon a Ospina con insultos como “asesino” y “traidor”, y, entre amenazas, el alcalde tuvo que ser evacuado por su equipo de seguridad del lugar.

No obstante, según el propio Ospina, la información de la intervención del Esmad no era cierta, ya que “no solo por orden mía expresa no se podía adelantar ningún desalojo, sino por orden del Ministerio del Interior“.

“Jamás utilizaría la fuerza si voy a dialogar“, reiteró Ospina, aunque se mostró abierto a seguir conversando con los protestantes como “herramienta” para “superar esta crisis”.

Desde el Gobierno nacional también han insistido en su disposición a dialogar, y el ministro del Interior se ha dirigido “a la juventud” para “reiterar que el Gobierno Nacional está con todo el compromiso, no solamente de estar en el Valle del Cauca y Cali, sino de trabajar en ese gran proceso de escuchar a los colombianos y continuar con ellos construyendo el Gran Pacto por la Juventud”.

En este contexto, los ha invitado a “rechazar la violencia, venga de donde venga, a terminar con los bloqueos que ponen en riesgo a los ciudadanos y que vulneran los derechos de todos“,

AgenciaUno/EP