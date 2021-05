“No doy más”: Adolescente denunció agresiones de su padre por su orientación sexual

Durante los últimos días, una dura carta comenzó a circular a través de redes sociales, donde un menor de 14 años decidió escribirles a sus vecinos lo que le estaba sucediendo con su padre, quien lo golpea por ser homosexual.

El hecho ocurrió en Jataí, en el estado de Goiás, Brasil, donde el adolescente relató lo que vive.

“¿Alguna vez has sentido que no eres bueno para nadie? Lo siento. Duele mucho. Por favor ayúdenme. No lo puedo soportar. Estoy en la mayor desesperación de mi vida”, dijo el joven en la misiva.

Esta carta llegó hasta las manos de la policía, donde un uniformado relató al medio brasileño G1, que al padre “no le importa su condición, que lo acepta y que ya tuvo una conversación con el adolescente, pero que lo pilló mirando videos pornográficos y que, ante ello, no pudo controlar su rabia”.

Ante lo mencionado, una vecina del lugar en varias veces escuchó los reiterados gritos de ayuda, donde el niño pedía ayuda por lo que las agresiones de su progenitor eran frecuentes.