Ataque de Israel en Gaza destruye edificio con oficinas de las cadenas de noticias Al Jazeera y agencia AP

Durante la jornada de este sábado, medios internacionales reportaron un nuevo ataque de Israel hacia Gaza, el que destruyó un edificio que contaba con oficinas de la cadena de noticias Al Jazeera y la Agencia AP. Asimismo, el inmueble albergaba otros medios de comunicación.

“El ejército israelí bombardeó este sábado un edificio de unos diez pisos de Gaza en el que se encuentran las oficinas de la televisión catarí Al Jazeera y la agencia de noticias estadounidense Associated Press (AP)“, detalló la Agencia AFP sobre este hecho.

“El ejército advirtió al propietario del edificio donde está la oficina de AP que los locales serían tomados como blanco” de un bombardeo, redactó previo al ataque un periodista llamado Jon Gambrell, de la agencia de noticias a través de Twitter.

“Un ataque israelí ha destruido el edificio que alberga las oficinas de AP en Gaza”, agregó el profesional de la agencia de noticias.

Cabe consignar que la cadena de TV Al-Jazeera confirmó la información en Twitter y realizó una retransmisión en directo de las imágenes tras el ataque que afectó al edificio.

THE BUILDING HAS BEEN DESTROYED pic.twitter.com/a0duWCrqV6

⭕ LIVE footage of the moment an Israeli air raid bombed the offices of Al Jazeera and The Associated Press in Gaza City ⬇️

BREAKING: Israeli airstrike flattens high-rise building that houses The Associated Press, Al-Jazeera and other media in Gaza City, about an hour after evacuation order.https://t.co/V23sbhdEQw

— The Associated Press (@AP) May 15, 2021