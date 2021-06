Colombia supera las 90.000 muertes por Covid-19 en poco más de un año de pandemia

El Covid-19 no da descanso a Colombia y este jueves sumó 545 muertes a causa del virus, llegando a un total de 90.353 fallecidos, esto según informó el ministerio de Salud de aquel país.

Según el informe que presentaron durante la jornada, en el país cafetero se ha llegado a más de 3,4 millones de contagios, luego de totalizar 28.634 casos en 24 horas. En Colombia se habla de una tercera ola de coronavirus, siendo está la que porta las cifras más letales de en los 15 meses que llevan desde el inicio de la pandemia.

Mientras el 14 de mayo se registraban 80.000 fallecidos por Covid-19, en tan solo 20 días después se confirmaron 10.000 muertes más, esto en un país de 50 millones de habitantes.

“Llevamos más de seis semanas en un peak que ya no es peak, si no casi una meseta epidemiológica, con la preocupación que no ve uno la punta del iceberg… Ya estamos desbordados, tenemos la copa llena”, declaró a la agencia AFP el doctor Jhon Édison Parra, desde una unidad de cuidados intensivos (UCI) en la ciudad de Bogotá. Actualmente, se encuentra disponible solo el 14,6% de las camas UCI en el país.

Pese al complejo escenario que enfrenta Colombia, la autoridad sanitaria confirmó que desde hoy se levanta la prohibición del público de eventos deportivos en las ciudades que estén menos afectadas por el virus. Dicha medida permitiría utilizar el 25%del aforo en los municipios que tengan las UCI con menos del 85% de ocupación.

De la misma forma se autorizó que los conciertos y espectáculos al aire libre puedan recibir público siempre y cuando se utilice mascarilla y se respete el distanciamiento físico.

Actualmente Colombia cuenta con 19,7 millones de dosis aplicadas, con 3,3 de estas representando a personas con las vacunas recibidas. Para fin de año, el gobierno del paíis espera llegar a los 35,7 millones de ciudadanos vacunados.

De esta forma, tomando en cuenta la proporción con su población, Colombia es el cuarto país con más muertes por Covid-19 en América Latina y el Caribe. Los tres primeros puestos los ocupan Perú, Brasil, y México.