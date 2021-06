Colombia: Diálogo entre el Comité del Paro y el Gobierno se estanca

El diálogo entre el Comité Nacional del Paro (CNP) y el Gobierno de Colombia se ha estancado nuevamente al presentarse diferencias entre las partes en la reunión de este viernes, que ha concluido sin la firma del preacuerdo para proceder a la negociación, mientras se prepararan movilizaciones para la próxima semana.

Se esperaba que la nueva cita entre los equipos negociadores sirviera para consolidar el preacuerdo sobre las garantías de la protesta, si bien no ha sido así por el pedido de los integrantes del comité de firmar el preacuerdo que se había alcanzado el pasado 24 de mayo.

El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), miembro del comité, Francisco Maltés, ha incidido en la insistencia de que el Ejecutivo “debe firmar” este inicio de acuerdo, en el que “están los mismos actores que en su momento estaban: tres ministros de despacho, dos altos consejeros y más de 50 asesores del Gobierno”, informa el medio colombiano Caracol Radio.

“Ese documento, insistimos, debe ser firmado porque fue acordado con el equipo negociador”, ha continuado, para avanzar que, si no se rubrica, el CNP lo entregará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que visitará el país la próxima semana.

Por su parte, el miembro de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CGT) –también miembro del comité– Percy Oyola, ha manifestado a ‘El Tiempo’, que en el diálogo “sigue en lo mismo que ayer”. “Sigue en los 16 acuerdos de garantías de protesta social”, ha detallado.

Asimismo, ha adelantado que se volverá a retomar el diálogo el domingo, si bien ha asegurado que “el tema es que el Gobierno, conforme lo han ido planteando, no está dispuesto a negociar las garantías ni el pliego de emergencia”.

“Ellos plantean que hay negociación, mientras no haya paro ni movilización”, ha criticado, al tiempo que el comité ha anunciado que “continuarán las movilizaciones en todo el país”, con actos convocados para el 8 y 9 de junio.

Por su parte, el consejero presidencial para la Estabilización y líder del equipo negociador del Gobierno, Emilio Archila, ha reconocido que tras los avances del jueves, este viernes la conversación se ha estancado.

“Para sorpresa nuestra en lugar de continuar con la metodología que habíamos acordado, hicieron (el comité) una solicitud para que el documento borrador del 24 de mayo se suscribiera tal como estaba”, ha puntualizado.

Así, ha indicado que ese documento “fue un texto con base en el cual hacer el trabajo” y ha incidido en que ese preacuerdo se ha fortalecido en los encuentros. “Por esa razón, hemos invitado al Comité a que retome la metodología que ellos mismos propusieron, que miremos si hay propuestas para poder avanzar lo más rápido”, ha dicho.

Archila ha vuelto a mencionar el desencuentro sobre los bloqueos. “Para el Gobierno, en representación, oyendo al país, la legalidad y todas las personas que han sido afectadas por los bloqueos, la circunstancia de que exista un pronunciamiento sobre que esos bloqueos no son una forma legítima de la protesta, es absolutamente indispensable”, ha aseverado.

“Nosotros no estamos pidiéndole al Comité Nacional del Paro nada que no esté a su alcance. En la propuesta que hemos hecho, que es respecto de las plataformas, sobre las que ellos sí tengan esa influencia”, ha explicado en referencia a las últimas declaraciones del comité defendiendo que no tenían responsabilidad sobre los bloqueos.

La mesa de negociación entre las partes vuelve a alejarse del diálogo a falta del consenso sobre el preacuerdo, que servirá no solo como texto base a las actuales protesta, sino ante futuras situaciones similares.

Agencia Uno.