Sospechoso del caso Madeleine McCann pide la renuncia de los fiscales a cargo

Este martes, Christian Bruceckner, el principal sospechoso del mediático caso de Madeleine McCann, habló por primera vez respecto al proceso que se llevaría en contra suya. Esto a través de una carta manuscrita publicada en el diario alemán Bild.

En esta se dirige directamente al fiscal jefe de Braunschwig, Christian Wolters, hombre que lo acusa de supuestamente haber secuestrado y asesinado a Madeleine, en 2007, fecha en que la menor tenía tres años.

“Acusar a alguien es una cosa, pero lo que se ha hecho conmigo es un escándalo increíble. El fiscal ha puesto en marcha una campaña pública contra mí llena de prejuicios sin que se haya producido un juicio”, sostuvo en la carta.

“La libertad de expresión no es un derecho básico para que todos puedan decir y escribir lo que quieran. La libertad de expresión no protege a todos. Protege a una minoría. No protege los puntos de vista más lógicos, convincentes o populares, sino más bien la posición de los demás”, agregó.

En esa línea, el sospechoso pidió “a los fiscales de Brunswick (Hans Christian) Wolters y (Ute) Lindemann que renuncien a sus cargos”.

Bruceckner, fue condenado ya en varias oportunidades por delitos sexuales, incluso contra menores. Según la Oficina Federal de la Policía Criminal, se encuentra preso actualmente por condenas de drogas, y de violación y robo a una mujer estadounidense de 72 años. Ambos delitos ocurridos en Portugal, en 2005.

En su defensa el sospechoso aseguró que “ambos (fiscales) están demostrando, al utilizar una condena arbitraria del pasado para hacer una campaña escandalosa contra mi inocencia, que no son aptos para un cargo como abogados del pueblo alemán, que es honesto y confiado, y ustedes traen la vergüenza al Poder Judicial”.

En ese sentido, Bruceckner incluyó un dibujo que supuestamente fue realizado por el, en el que se representa a dos forenses comiendo en un restaruante, pidiendo un “filete forense”, haciendo alusión a que según el, no tienen ninguna prueba forense que lo liguen al caso.